Flickr als PR-Tool



Flickr - die Photocommunity im Web mit über 100 Millionen Mitgliedern - wird als PR-Tool ziemlich unterschätzt. Das meint zumindest Kevin Dugan in seinem Weblog "Strategic Public Relations". Das Einfachste ist natürlich das Einstellen von vorhandenen PR-Bildern, die auch visuell eine Botschaft transportieren, mit entsprechenden Begleittexten und vor allem passenden Tags in Flickr. Alleine das hat - bei guten Bildern und spannenden Themen - schon einen PR-Effekt. Dugan nennt aber insgesamt 10 Punkte und zeigt an konkreten Beispielen, wie sich Flickr für die strategische Öffentlichkeitsarbeit nutzen lässt. Darunter z.B. Unterstützung beim Brainstorming für die Visualisierung von Texten

Einsatz als virtuelles Fotoalbum zur Begleitung von Veranstaltungen

Einrichten eines Flickr-Clip-Book statt aufwändiger Papierausdrucke oder riesiger E-Mail-Anhänge

Nutzen von Flickr als Recruiting-Instrument, um mit Hilfe von Fotos potenziellen Mitarbeitern die Unternehmenskultur einer Agentur zu zeigen

Mit Flickr kann man den eigenen Namen visualisieren (das ist aber m.E. mehr eine Spielerei) Und wo wir gerade beim Spielen sind: Das CIO-Weblog hat das ultimative Flickr-Spiel mit Sucht-Potenzial entdeckt - Fastr. 25.2.06 18:04

