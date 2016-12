Wichtige Punkte für das Corporate Blogging



Positional - Take a stand on an issue and follow it Steve Rubel, der jetzt für Edelmann PR bloggt, hat damit angefangen. Ausgehend von den "vier P" des Marketing (Product, Price, Place, Promotion) formulierte er die " vier P des Blog-Marketing ": Jörg Petermann hat das aufgegriffen und die vier Punkte mit "Leidenschaft, Zweck/Nutzen, Aktualität, Positionierung" übersetzt. Klaus Eck steuerte noch zwei weitere Punkte bei: Handwerk und Glaubwürdigkeit. Alles in allem haben wir jetzt eine schöne Liste von wichtigen Aspekten, die beim Corporate Blogging beachtet werden sollten. Das findet auch best-practice-business und schreibt: "Besonders empfehlenswert sind nicht nur die 6 Tipps incl. Erläuterungen, sondern auch auch die Links am Ende des Artikels. Hier verlinkt Klaus Eck auf seine früheren Artikel zu diesem Thema, die alle lesenswert sind." Für alle die ein Corporate Weblog einrichten wollen, eine wichtige Fundgrube. Der neue Fixing Blog des Dübel-Herstellers Fischer Befestigungssysteme scheint sie bereits zu berücksichtigen. "Wir möchten zugleich lernen und von uns erzählen. Denn darin sehen wir die Chance: Dass es uns mit dem Blog gelingt, uns mit unseren Kunden, Partnern, der Öffentlichkeit und der Blogosphäre in einer Art und Weise zu vernetzen, wie dies sonst nur schwer möglich wäre. Zu lernen und sensibel zu sein und zugleich als Unternehmen gehört und wahrgenommen zu werden", heißt es dort. (entdeckt von Bernd Röthlingshöfer und ConnectedMarketing). 26.2.06 20:46

