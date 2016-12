(Wenig) Neues zu Corporate Weblogs - oder doch?



Es ist ja schön, wenn auch die "Mainstream-Medien" (wie gestern die Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung) das Thema "Corporate Weblogs" zunehmend entdecken. Leider werden in den Artikeln meist nur die "üblichen Verdächtigen" vorgestellt (wie Microsoft, Sun oder Frosta). Dass es auch anders geht, zeigt ein Artikel von Gabriele Müller im Industrieanzeiger von heute. Hier noch ein paar andere interessante Corporate Weblogs, über die bisher kaum jemand geschrieben hat: http://blog.biocompany.de/

http://teeblog.mydesignblog.de/

http://www.walthers.de/blogs/

http://lila-logistik.blogg.de/

http://www.fixing-blog.com/ Sie sind so unterschiedlich, wie die Bloggosphäre insgesamt. Aber sie zeigen auch, dass dieses Thema - gerade in mittelständischen Unternehmen - Interesse findet und ganz pragmatisch umgesetzt wird. Robert Basic hat übrigens anschaulich beschrieben, wie man als Berater dieses Thema überzeugend vermitteln kann. via Storyblogger und reine Formsache