Conosco goes Shanghai



Das Thema "China" beschäftigt uns ja nun schon länger. Nun ist es aber offiziell: Conosco ist ab sofort auch in der größten chinesischen Stadt vertreten. Dadurch können deutsche Unternehmen, die in China aktiv sind, besser bei ihrer Öffentlichkeitsarbeit vor Ort unterstützt werden. Es gibt in China mittlerweile eine ausgeprägte Medienlandschaft, zu der wir für interessierte Firmen Kontakte herstellen können. Aber auch Hilfe für chinesische Firmen beim Markteintritt in Deutschland wird angeboten. Shanghai als Zentrum der rasanten wirtschaftlichen Entwicklung im Reich der Mitte und zentraler Knotenpunkt zwischen Ost und West wurde dabei bewusst als Standort gewählt. Denn vor allem die zahlreichen internationalen Messen in der Millionenstadt bieten Anknüpfungspunkte für Public Relations-Aktivitäten. Susanne Baumann, unsere Vertreterin vor Ort, kämpft zwar noch mit einigen technischen Schwierigkeiten ihres Internet-Zugangs. Aber ansonsten knüpft sie schon eifrig an ihrem persönlichen Beziehungsnetz. Und ohne das läuft ja in China bekanntlich nichts. Demnächst werden wir hier bestimmt über einige spannende Projekte berichten können. 24.3.06 10:10

