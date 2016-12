Conosco vertritt chinesische Weinmesse im deutschsprachigen Raum



Jetzt kommen die versprochenen Nachrichten aus dem Land der Mitte: Wir haben ab sofort die Repräsentanz der ersten “Shanghai International Wine & Spirits Fair 2006″ (SIWSF) für den deutschsprachigen Raum übernommen. China entwickelt sich zu einem Weintrinkerland und wird deshalb auch zunehmend für die deutschen Winzer interessant. Noch liegt allerdings der durchschnittliche Weinkonsum in China bei gerade einmal 0,3 Liter pro Person, doch zwischen 1999 und 2004 ist der Verbrauch um knapp 80 % gestiegen – Tendenz weiter rasch zunehmend. Vor allem bei der jungen Mittelklasse in den großen Städten ist das Weintrinken in Mode gekommen. Während allerdings französische, italienische und australische Winzer mit ihren Erzeugnissen längst vor Ort präsent sind, fristet der deutsche Wein in China derzeit noch ein Schattendasein. Mit der “Shanghai International Wine & Spirits Fair 2006″ (SIWSF), die erstmals vom 5. bis 7. Juli 2006 in der chinesischen Metropole Shanghai stattfindet und künftig jährlich wiederholt werden soll, gibt es nun eine Plattform für Winzer aus dem deutschsprachigen Raum, um mit chinesischen Vertriebsprofis und Abnehmern aus Gastronomie und Hotellerie in Kontakt zu kommen. „Diese Messe richtet sich ausschließlich an ein professionelles Publikum“, betont Kaiser Cheng vom Veranstalter Shanghai Huayu Exhibition Services Co. Bisher (Stand: 1.4.06) haben sich 280 Aussteller für die SIWSF angemeldet, davon kommt mehr als die Hälfte von außerhalb Chinas. Im Vorfeld der Messe findet auch die erste „Shanghai International Wine Challenge 2006“ (SIWC) statt. Diese unabhängige Weinprämierung wird in Zusammenarbeit mit internationalen Fachleuten organisiert und soll hervorragende Leistungen auszeichnen und internationale Weinqualität anerkennen. Die Prüfung erfolgt im Blinddegustationsverfahren durch elf namhafte und kompetente Jurorinnen und Juroren. Anmeldeschluss für die Teilnahme ist der 31. Mai 2006. Detaillierte Informationen dazu gibt es unter http://www.wineshanghai.com/pdf/wineshanghai-challenge.pdf. Als Repräsentanz der SIWSF im deutschsprachigen Raum helfen wir interessierten Winzern bei allen Fragen zu Transport, Visa, Zoll und ähnlichem. Mit unserer Niederlassung in Shanghai können wir auch eine deutschsprachige Unterstützung vor Ort gewährleisten und beim Marketing im größten Land der Erde helfen. Wer an der Messe teilnehmen will, sollte sich allerdings sputen. Denn zur Einreise nach China wird ein Visum benötigt und die Bearbeitung des Antrags nimmt erfahrungsgemäß mindestens einen Monat in Anspruch. 16.4.06 11:04

verlinken





Care