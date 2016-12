Die perfekte Rede



Unter www.dieperfekterede.de haben wir eine Website eingerichtet, um unsere Dienstleistung "Ghostwriting von Reden" bekannter zu machen. Wir haben auf diesem Gebiet schon eine Reihe von Erfahrungen gesammelt, z.B. für den CEO eines großen deutschen IT-Dienstleisters. Leider bringt es das Ghostwriting aber so mit sich, dass der Redenschreiber im Hintergrund bleibt und Referenzen kaum öffentlich genannt werden können. Unser Leistungsangebot in diesem Sektor: Sie schildern uns Ihr Anliegen, wir schreiben den ersten Entwurf Ihrer Rede und stimmen sie mit Ihnen ab. Wir überarbeiten Ihr Manuskript und erarbeiten Verbesserungsvorschläge. Wir recherchieren Daten, Fakten und Zusammenhänge zu Ihrem Thema und liefern auf Wunsch auch erste Redebausteine. Sie möchten Ihre Rede ausformuliert, in Stichworten oder beides? Wir arbeiten nach Ihren Wünschen. Sie benötigen eine schöne Geschichte für Ihre Rede? Wir schreiben sie. Sie benötigen eine gute Präsentation? Wir erstellen sie. Technorati Profile 16.4.06 11:20

