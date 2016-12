Corporate Weblogs im Mittelstand können sich lohnen



Auf den Saftblog der Kelterei Walther in Sachsen hatten wir schon vor einiger Zeit hingewiesen. Jetzt ist in der Freien Presse Chemnitz ein Artikel dazu erschienen. Im dazugehörigen Interview (Bildschirm nach links scrollen) erläutert Geschäftsführer Jörg Holzmüller sein Weblog-Konzept und berichtet über erste Ergebnisse: "Bisher gab es auf unserer Unternehmenswebseite rund 80 Besucher pro Tag, unser Internet-Tagebuch lesen bereits 450 Nutzer. Wir registrieren auch konkrete Auswirkungen auf die Verkaufszahlen. Unser außergewöhnlichestes Produkt, der Aronia-Saft schnellte durch die rege Diskussion der gesundheitsfördernden Wirkung in kürzester Zeit vom vorletzten Platz der Verkaufsliste unserer 42 Fruchtsorten unter die Top 5." Wenn das nicht für Corporate Weblogs im Mittelstand spricht! via Exciting Commerce 25.4.06 13:32

verlinken





Care