Umzug ins PR-Kloster

Wir hatten es ja schon lange geplant und jetzt ist es nun soweit: Wir ziehen um. Und zwar ins PR-Kloster. Das ist der neue Gemeinschaftsblog der PR-Agentur conosco auf der Basis von WordPress und auf unserem eigenen Server. Weil unser Domizil in der Düsseldorfer Klosterstrasse liegt, hat sich die Mehrheit der Mitarbeiterinnen für diesen Namen entschieden. Wir haben mit diesem Weblog hier eine Menge gelernt, was wir in unserer "neuen Heimat" umsetzen wollen. So wird es dort keine Pressemitteilungen unserer Kunden mehr geben (die haben in einem Weblog nichts verloren). Auch das Thema Flash wird sicher nicht mehr so oft vorkommen, nachdem unser Kunde Macromedia nun auch Vergangenheit ist. Aber zum Web 2.0 werden wir weiter aktuelle News und Meinungen bloggen, ebenso zu Diskussionen in der PR-Szene und zu Corporate Weblogs. Dazu kommen viele andere interessante Themen - z.B. Krisenkommunikation, Storytelling oder Beiträge aus unserem Büro in Shanghai. Und natürlich über aktuelle Entwicklungen in unserer Agentur. Über interessante Kundenprojekte wollen wir auch das eine oder andere Wort verlieren. Das PR-Kloster ist auch ein Experiment: Wir wollen sehen, ob aus den unterschiedlichen Sichtweisen und Schreibstilen der einzelnen MitarbeiterInnen tatsächlich ein lesbares und interessentes Weblog entsteht. Dabei lernen wir tagtäglich dazu. Für Anregungen, Kritik und Hinweise sind wir dankbar. Denn wir wollen noch besser werden und die gesammelten Erfahrungen auch in Kundenprojekten umsetzen. Auf Wiedersehen im PR-Kloster!!! 6.5.06 22:07

